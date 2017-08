Azijske borze pretežno v zelenem

Tokio, 25. avgusta - Indeksi na azijskih borzah so danes večinoma obarvani zeleno. V Tokiu je narasla vrednost delnic avtomobilskih proizvajalcev Toyota in Honda, na Kitajskem pa je navdušil dobiček naftnega velikana PetroChina. Oči vlagateljev so sicer uprte v današnje srečanje voditeljev najpomembnejših centralnih bank v Jackson Holu.