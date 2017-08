Za zaključek 20. Mladih levov glasbeno-gledališko-zabavno-gurmanski Jubilej!

Ljubljana, 27. avgusta - Ob letošnji jubilejni 20. izdaji mednarodnega festivala Mladi levi so si v zavodu Bunker zamislili prav poseben festivalski zaključek. Popoldansko druženje, ki se bo raztegnilo do večera, bo potekalo v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana in na njenem dvorišču. Dogajanje, namenjeno prav vsem, bo glasbeno in gurmansko obarvano.