Gdansk, 4. septembra - Slovenska reprezentanca v motokrosu je konec tedna nastopila na dirki evropskega pokala narodov v Gdansku. Slovenci, v ekipi so bili Bor Brejc, Gal Hauptman, Luka Milec in Jan Pancar, so bili 15. Evropski prvaki so postali Francozi, drugi so bili Danci, tretji pa Italijani.