Atletski miting v Rietiju odpovedan drugič v nizu

Rieti, 25. avgusta - Atletski miting v Rietiju je bil odpovedan drugo leto v nizu; lani so ga uradno odpovedali zaradi smrtonosnega potresa v regiji, letos pa so italijanski organizatorji priznali, da tekmovanja, ki bi moralo biti 3. septembra, ne bo zaradi pomanjkanja denarja. Italijanski mediji so poročali, da so se umaknili številni pokrovitelji.