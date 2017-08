Štirje Slovenci v izločilnih bojih SP v štirikrosu, tudi Filip Flisar

Bolzano, 24. avgusta - Italijanski Val di Sole ta konec tedna gosti svetovno prvenstvo v štirikrosu ter finalne tekme svetovnega pokala v olimpijskem krosu in spustu z gorskimi kolesi. Uvodno dejanje so bile današnje kvalifikacije v štirikrosu. V petkov večerni finale so se uvrstili štirje Slovenci, med njimi tudi odlični smučar prostega sloga Filip Flisar.