Tudi Blaž Rola izpadel v kvalifikacijah v New Yorku

New York, 24. avgusta - Šestindvajsetletni slovenski teniški igralec Blaž Rola je v drugem krogu kvalifikacij za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku izgubil z 29-letnim Kanadčanom Petrom Polanskym. Slednji je zmagal s 3:6, 6:4 in 6:3. Ptujčan je v uvodnem nastopu s 6:3 in 6:2 ugnal Italijana Stefana Napolitana.