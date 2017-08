Mariborski nogometaši v Ljubljano po tri točke

Maribor, 24. avgusta - V taboru nogometašev Maribora je v zadnjih dneh nadvse pestro. V torek so se uvrstili v skupinski del lige prvakov, danes dobili tekmece, s katerimi se bodo merili na evropski sceni, že v nedeljo pa jih čaka nov težek preizkus: prvenstveni derbi z Olimpijo. Vijoličasti Ljubljančane spoštujejo, a imajo jasen cilj - to so tri točke.