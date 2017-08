Primorske novice: Čigava bo Eda? (25. 8.)

Koper, 24. avgusta - Še do predvčerajšnjim je bilo glavno vprašanje, vezano na nesrečno zgodbo Eda centra v središču Nove Gorice, kako in na kakšen način zapolniti njeno prazno notranjost v nekaj nadstropjih. Malokdo je pričakoval, da bodo na sredini javni dražbi prodani vsi prostori, ki so bili na voljo, v Primorskih novicah piše Nace Novak.