Polona Hercog izpadla v kvalifikacijah v New Yorku

New York, 24. avgusta - Mariborčanka Polona Hercog je izgubila drugi dvoboj kvalifikacij za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku in tako ne bo nastopila med posameznicami na zadnjem grand slamu sezone. V 2. krogu kvalifikacij jo je s 6:2 in 6:4 po uri in 19 minutah premagala 164. igralka sveta, Bolgarka Viktorija Tomova.