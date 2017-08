Milanič: Skupina je prava, veselimo se vsakega srečanja posebej

Maribor, 24. avgusta - Prvi odziv po današnjem žrebu skupin nogometne lige prvakov je bil v mariborskem taboru pozitiven. Tako izkušeni branilec Marko Šuler in trener vijoličastih Darko Milanič se zavedata, da lahko slovenski prvaki v skupini s Spartakom Moskvo, Sevillo in Liverpoolom upajo na točke in tekmujejo z ekipami.