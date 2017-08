Nadal in Pliškova prva nosilca US Opna

New York, 24. avgusta - Prireditelji zadnjega teniškega grand slama sezone, odprtega prvenstva ZDA, so objavili nosilce; kot najvišje postavljena bosta turnir začela Španec Rafael Nadal in Čehinja Karolina Pliškova. Nadal bo prvi nosilec turnirja za grand slam prvič po šestih letih, Pliškova pa prvič v karieri. Žreb parov prvega kroga bo v petek.