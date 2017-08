Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o izjavi premiera Mira Cerarja, da Slovenija vztraja, da je treba razsodbo arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško uresničiti. Pisale so tudi o ostri kritiki zunanjega ministra Karla Erjavca do izjave hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.