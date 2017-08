Uprava za varno hrano: Jajčni izdelki s fipronilom tudi v Slovenijo

Ljubljana, 24. avgusta - Jajčni izdelki s povišano vsebnostjo insekticida fipronil so vendarle dosegli tudi Slovenijo, je sporočila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tri slovenske pravne osebe so v Celovcu kupile 17 kilogramov kontaminiranih jajčnih proizvodov. Končni izdelki sicer niso predstavljali tveganja za zdravje.