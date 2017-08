V Rimu so se spopadli policisti in migranti

Rim, 24. avgusta - V italijanski prestolnici Rim je danes prišlo do spopada med policijo in migranti, ki so se nezakonito naselili v stavbo blizu glavne rimske železniške postaje. Rimska policija je namreč konec tedna začela z deložacijo približno 1000 migrantov, večinoma beguncev iz Eritreje in Etiopije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.