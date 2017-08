Evropske borze večinoma navzgor; evro in nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 24. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko je popustil negativni učinek groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Cene nafte so se po sredini močni rasti nekoliko spustile, tečaj evra pa je do popoldneva izgubil le malenkost vrednosti.