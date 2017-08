Frančeškin in Debeljak v finale B, Zakrajšek v finale C

Račice, 24. avgusta - Slovenski kajakaši na mirnih vodah so zaključili drugi tekmovalni dan, ko so bile na sporedu kvalifikacije na 200, 500 in 1000 metrov. Sobotni finale B sta si na 200 metrov priveslala Maks Frančeškin in Vid Debeljak, na 500 sta ga zgrešila, v finalu C pa bo na 1000 metrov veslal Jošt Zakrajšek.