Na Hrvaškem znova rešili prebežnika iz bitumna

Zagreb, 24. avgusta - Na železniški postaji v Karlovcu so danes gasilci rešili migranta, ki je bil v tovornem vagonu do vratu v bitumnu. Nesrečnika so prepeljali v bolnišnico v Karlovec, hrvaški mediji pa poročajo, da je bil del skupine prebežnikov, ki jih je policija prijela. Podoben primer so pred nekaj tedni imeli že v Kutini.