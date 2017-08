Na Balkanu kritični do izjav Kurza o muslimanskih ženskah

Dunaj/Sarajevo/Priština, 24. avgusta - Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz je v minulih dneh opozoril na vse večji vpliv Turčije in Savdske Arabije na Zahodnem Balkanu. Zatrdil je, da ženskam v Sarajevu in Prištini ti državi celo plačujeta, da gredo popolnoma zakrite na ulice. V BiH in na Kosovu te navedbe zanikajo.