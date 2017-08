Na Wall Streetu pred srečanjem bankirjev skoraj brez sprememb

New York, 24. avgusta - Osrednji indeksi na newyorških borzah se gibljejo okoli izhodišča. Trgovanje se je sicer začelo z rastjo, na kar so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vplivali dobri poslovni rezultati nekaterih trgovcev, to so Tiffany, Dollar Tree ter Abercrombie & Fitch. Oči vlagateljev so uprte v srečanje voditeljev najpomembnejših centralnih bank.