Maguire in Chalobah vpoklicana v angleško izbrano vrsto

London, 24. avgusta - Selektor angleške nogometne reprezentance Gareth Southgate je v izbrano vrsto vpoklical novinca Harryja Maguirea in Nathaniela Chalobaha, ki bosta tako v ekipi za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 proti Malti in Slovaški, ki bosta 1. in 4. septembra. Maguire je obrambni igralec Leicesterja, Chalobah pa vezni igralec Watforda.