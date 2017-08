V Kamniški Bistrici nadaljevanje vseslovenske akcije Očistimo naše gore

Ljubljana, 27. avgusta - Kako čim bolj varno in odgovorno v gore, se na vrhuncu pohodniške sezone sprašujejo številni planinci. To je tudi glavno vodilo vseslovenske planinsko-ekološke akcije Očistimo naše gore, ki danes prihaja v Kamniško Bistrico. Akcijo v okolici tamkajšnjega planinskega doma bodo v pestrem programu dopolnile številne zanimive in poučne delavnice.