V premier ligi za prestope odšteli že rekordnih 1,27 milijarde evrov

London, 24. avgusta - Klubi iz angleške nogometne premier lige so v poletnem prestopnem roku za okrepitve skupaj odšteli že 1,17 milijarde funtov oziroma 1,27 milijarde evrov, kar je nov rekordni znesek, je danes objavila revizijska hiša Deloitte. Prejšnji rekord so klubi postavili lani, ko so zapravili 1,165 milijarde funtov.