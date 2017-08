Na Mladih levih prevprašali potenciale festivalov v kulturnem turizmu

Ljubljana, 24. avgusta - V okviru Mladih levov so predstavniki nevladnih organizacij, ki organizirajo umetniške festivale, razmišljali o njihovi prihodnosti v naslednjih dveh letih, ko bo država v turističnem sektorju izpostavljala kulturni turizem. Ali so možna povezovanja in kako pridobiti turiste, sta bili med vprašanji, poudarjena pa je bila tudi vloga izobraževanja.