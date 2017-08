Uprava Luke Koper ob referendumu opozarja na neskladnost zakona s koncesijsko pogodbo

Koper, 24. avgusta - Drugi tir med Koprom in Divačo je nujen, a je zakon o njegovi izgradnji, o katerem bodo volivci odločali na referendumu, v nasprotju s koncesijsko pogodbo med Luko Koper in državo, opozarja uprava Luke Koper. Dodatna taksa za pretovor bo obremenila poslovanje družbe, do teh dodatnih stroškov pa se lahko opredelijo le delničarji, dodaja.