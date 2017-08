Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 26. avgusta - Pri založbi Modrijan je izšel prvenec Marcela Prousta Radosti in dnevi, pri založbi Beletrina pa zbirka kratkih zgodb Thomasa Bernharda, naslovljena Pripovedi. Založba Miš je izdala najnovejši plod sodelovanja Petra Svetine in Damijana Stepančiča, zbirko pravljic Uho Sveta, pri založbi Sanje pa je izšel faksimile bontona iz leta 1929 Stori to.