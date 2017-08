Katanec vpoklical Šporarja in Matavža

Brdo pri Kranju, 24. avgusta - Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je razkril seznam nogometašev, ki jih je povabil za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2018 proti Slovaški in Litvi. Na seznamu je kar nekaj novincev in povratnikov, med drugim se v napad vračata Tim Matavž in Andraž Šporar.