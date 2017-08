Mineva 20 let od tragične smrti princese Diane

London, 26. avgusta - Zadnji dan avgusta bo minilo 20 let od tragične smrti britanske princese Diane, ki se je v spomin številnih zapisala kot "kraljica ljudskih src". Mati britanskih princev Williama in Harryja je umrla v prometni nesreči v Parizu, njena smrt pa je sprožila val žalovanja in obtožb na račun medijev. Kraljevo družino je prisilila v prenovo javne podobe.