V nočnem klubu na območju Sežane osem let cvetela prostitucija

Koper, 24. avgusta - Koprski kriminalisti so v noči na 11. avgust na podlagi usmerjanja Specializiranega državnega tožilstva in ob pomoči kriminalistov drugih policijskih uprav zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja prostitucije. Za lastnika nočnega kluba z območja Sežane, v katerem je kar osem let cvetela prostitucija, so odredili pripor.