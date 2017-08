V Amatriceju 249 udarcev zvona v spomin na žrtve potresa pred letom dni

Amantea/Rim, 24. avgusta - V kraju Amatrice v osrednji Italiji, ki ga je pred natanko letom dni porušil silovit potres, so se danes spomnili žrtev potresa. Ob 3.36, ko so se lani prvič zatresla tla, so se danes oglasili cerkveni zvonovi - za vsako od 249 žrtev iz tega mesta in bližnjega Accumolija je zvon odbil enkrat. Ob tem so prebrali tudi imena vseh žrtev.