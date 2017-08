Indijsko vrhovno sodišče zasebnost opredelilo kot temeljno pravico

New Delhi, 24. avgusta - Indijsko vrhovno sodišče je danes odločilo, da je zasebnost temeljna pravica, omenjena tudi v indijski ustavi. Zgodovinska odločitev devetčlanskega senata sodišča bo vplivala na vladni biometrični program, ki zajema dostop do ugodnosti, bančnih računov in plačilo davkov, ki je bil tarča kritik, češ da krši pravico do zasebnosti.