Pred ponovnim sojenjem obtoženemu sodelovanja v ugrabitvi Zorice Škrbić še presoja o sestavi senata

Ljubljana, 24. avgusta - Prvi narok v ponovljenem sojenju Milanu Trivkoviću, enemu od soobtoženih sodelovanja v hudodelski združbi, ki naj bi junija 2014 ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić, se je končal že po slabi uri. Sodnica je namreč upoštevala pomislek obrambe, da bi bila lahko zaradi spremembe sestave senata obtoženemu kršena pravica do naravnega sodnika.