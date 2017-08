Pri petini triletnikov v Zgornji Mežiški dolini odkrili povišane vsebnosti svinca v krvi

Ravne na Koroškem, 24. avgusta - Analize letos odvzetih vzorcev krvi triletnikov iz občin Črna na Koroškem in Mežica so pri petini od 90 vključenih otrok pokazale povišane vsebnosti svinca v krvi. Sto mikrogramov svinca na liter krvi ali več so namreč odkrili pri 18 otrocih. To je najvišji delež otrok s povišano vsebnostjo po letu 2008. Izstopajo rezultati pri deklicah.