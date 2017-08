Prihodki Uberja še naprej naraščajo

San Francisco, 24. avgusta - Ameriško tehnološko podjetje Uber kljub negativnim novicam v medijih, ki so oslabile njegov ugled in so botrovale odstopu prvega moža družbe, še naprej beleži hitro rast. V drugem četrtletju je v primerjavi z enakim obdobjem lani več kot podvojil prilagojene čiste prihodke, ki so se ustavili pri 1,75 milijarde dolarjev (1,48 milijarde evrov).