V Zagorju ob Savi 24. mednarodni tabor reševalnih psov

Zagorje ob Savi, 24. avgusta - V Zagorju ob Savi se je danes začel 24. mednarodni tabor reševalnih psov, ki bo potekal do nedelje. Kinološko društvo Zagorje je letos pripravilo nova delovišča, ki bodo prinesla nove izkušnje za pse in njihove vodnike. Delovišča so izbrali na podlagi okolja, v katerem živijo, saj so za Zasavje značilni rudniški rovi.