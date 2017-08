Dnevnik: Slovenska filharmonija: Slovo tretjega trobentača? (24. 8.)

Ljubljana, 24. avgusta - Slovenska filharmonija ima častitljivih tristo let zgodovine in skrbi za umetniško omikanost slovenskega življa. V zgodovini so jo vodile pomembne glasbene osebnosti, ki so imele tudi poslovno žilico, predvsem pa karizmo in svetovljanstvo. Teh odtenkov sedanji direktor ustanove Damjan Damjanovič pač ni premogel, v Dnevniku piše Ingrid Mager.