Indianapolis, 24. avgusta - V polfinalu mladinskega svetovnega prvenstva v plavanju v Indianapolisu sta ponoči v polfinalu na 50 m prsno nastopili Tina Čelik iz kranjskega Triglava in Tara Vovk iz Ljubljane, ki sta osvojili 10. in 12. mesto in ostali brez želene uvrstitve med najboljšo osmerico.