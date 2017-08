Večer: Raj (24. 8.)

Maribor, 23. avgusta - Morda jih je nagradil bog, morda jih je pobožala fortuna. Nogometaši Maribora so si vrata v evropski raj odprli z delom, garanjem, srčnostjo. Šele na tej podlagi je smiselno zagrabiti po talismanih. Generacijama iz let 1999 in 2014 se je pridružila še posadka, ki jo med čermi spretno krmari Darko Milanič, v Večeru piše Marko Kovačevič.