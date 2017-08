Rola uspešen v kvalifikacijah New Yorka

New York, 23. avgusta - Slovenski teniški igralec Blaž Rola je uspešno začel kvalifikacije za nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V uvodnem nastopu je 26-letni Slovenec s 6:3 in 6:2 po vsega 54. minutah igre ugnal štiri leta mlajšega Italijana Stefana Napolitana, ki pa je na lestvici ATP 191. in več kot 50 mest višje od Role.