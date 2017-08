V Indianapolisu plavalcem v uvodu dva polfinala

Indianapolis, 23. avgusta - Slovenski plavalci so uspešno začeli mladinsko svetovno prvenstvo v ameriškem Indianapolisu. Prvi dan sta si plavalka Ljubljane Tara Vovk z 31,76 in šestim izidom kvalifikacij ter Tina Čelik iz kranjskega Triglava z 32,25 in 13. dosežkom priplavali polfinale na 50 m prsno. Že ponoči bosta svoja nastopa skušali nadgraditi in si zagotoviti finale.