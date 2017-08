Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 8.)

Ljubljana, 23. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je premier Miro Cerar pozval javnost, da podpre najpomembnejša investicijska projekta njegove vlade. Pisale so tudi, da bi pritožba na izdano okoljevarstveno soglasje za projekt Magne v Hočah ogrozila časovnico in s tem celoten projekt.