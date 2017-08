Na OŠ Mozirje še ocenjujejo škodo po počeni vodovodni cevi

Mozirje, 23. avgusta - Na Osnovni šoli (OŠ) Mozirje je tekom minule noči počila vodovodna cev na umivalniku. Voda je zalila učilnico in se razlila na hodnik. Kot je za STA povedala ravnateljica šole Andreja Hramec, so zaposlenim na pomoč pri izčrpavanju vode priskočili gasilci. V tem trenutku pa Hramčeva še ne ve, kolikšna bo škoda. Počeno cev so že zamenjali.