Praga, 26. avgusta - Na Češkem so v začetku tega tedna za promet odprli avtocesto med prestolnico Praga in mestom Hradec Kralove. A odprtja niso pospremile običajne fanfare, ampak zadrega - gradnja 90-kilometrskega odseka je trajala kar 38 let in 11 mesecev, je poročal Radio Praga.