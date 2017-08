Netanjahu Putina opozoril na iransko grožnjo

Soči, 23. avgusta - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes ruskega predsednika Vladimirja Putina na srečanju v Sočiju opozoril, da pomeni Iran vse večjo grožnjo za Bližnji vzhod in svet. Opozoril je, da skuša Iran vzpostaviti trajno prisotnost v Siriji in da je okrepil svoj vpliv na Irak, Jemen in Libanon, poročajo tuje tiskovne agencije.