Timmermans in Joureva: V EU ni prostora za ekstremizem, nestrpnost in zatiranje

Bruselj, 23. avgusta - Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans in evropska komisarka Vera Joureva sta ob današnjem evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov pozvala k zavračanju skrajnega nacionalizma in odločnemu branjenju demokracije, pravne države in temeljnih pravic v Evropi in po vsem svetu, so sporočili iz Bruslja.