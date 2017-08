Danes v Račicah na vodo vsi slovenski predstavniki

Račice, 24. avgusta - Na svetovnem prvenstvu kajakašev in kanuistov na mirnih vodah je danes v Račicah za slovensko izbrano vrsto pomemben dan. Predtekmovanja in polfinalni nastopi čakajo vse predstavnike, glavni adutinji za visoka mesta, Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman v dvosedu lovita tudi neposredno uvrstitev v finale na 500 metrov.