Pahor: Odprta vprašanja sedanjosti in prihodnosti lahko rešimo po demokratični poti

Ljubljana, 23. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor se je ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih sistemov odzval z video-sporočilom na svojem Twitter profilu. "Slovenska nacija je dozorela in vsa odprta vprašanja sedanjosti in prihodnosti lahko rešimo po demokratični poti brez zatekanja k idejam o novih totalitarizmih," je dejal.