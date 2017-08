Glasbeno poletje v Tolminu bo sklenil festival MotörCity

Tolmin, 24. avgusta - Festivalsko poletje na tolminskem Sotočju bo do konca tedna sklenil nov festival MotörCity, posvečen blues rock glasbi. Kot namiguje ime, cilja na ljubitelje motociklov, ki bodo popotovanje ob smaragdni Soči združili s koncerti glasbenikov, kot so Hans Theessink & Terry Evans, Chris Thomas King, Henrik Freischlader in Matt Schofield.

Za novim festivalom stoji izkušena ekipa organizatorjev festivala MetalDays, najbolj zaželene glasbene prireditve ob sotočju Soče in Tolminke z več kot 10.000 obiskovalci. Organizacija blues rock festivala je bila dolgoletna želja prvega moža MetalDays Bobana Milunovića, ki mu je ta glasbena zvrst tudi osebno najbliže. Kot je povedal v enem od intervjujev, računajo, da bo postal tradicionalen in vmesna postaja ob sklenitvi poletne motoristične sezone.

Po besedah organizatorjev je blues v zadnjih letih z vsemi svojimi podžanri v razcvetu. Tudi Slovenija v tem pogledu ni izjema. Blues glasba je v današnjih časih s pojavom novih izvajalcev postala ponovno popularna in trendu sledi tudi MotörCity, so pojasnili odločitev za nov festival. Poletno festivalsko sezono v Tolminu bodo tako danes, v petek in soboto sklenila znana imena te scene, "seveda z udarnim kitarskim zvokom in ščepcem motorističnega pridiha", napoveduje Milunović.

Nocojšnji seznam nastopajočih bosta uokvirili domači skupini Emšo Blues Band, sestavljena iz prekaljenih glasbenikov, ki v lastnih priredbah preigravajo glasbo svoje mladosti, ter Bluesback iz Kopra. Med obema pa bo nizozemski kitarist Hans Theessink, zavezan delti bluesu in slovenskim poslušalcem znan z blues festivala v Postojni, nastopil v dialogu z ameriškim kitaristom Terryjem Evansom.

Tudi petkov večer bosta zaznamovali domači zasedbi, Stray Train z Milunovićem v postavi, ki jo je že spoznala tudi Evropa, ter Prismojeni profesorji bluesa, ki imajo za sabo prav tako niz uspešnih koncertov. Za vrhunec pa so organizatorji prihranili Chrisa Thomasa Kinga, kitarista iz Louisiane, znanega po združevanju bluesa in rapa.

Sobotne nastope bo uvedla ena trenutno najbolj priljubljenih zasedb domače scene, Hamo & Tribute to Love. Za njo bo mogoče prisluhniti še nemškemu kitaristu Henriku Freischladerju in enemu najbolj vplivnih britanskih blues kitaristov, Mattu Schofieldu, ki je igral z legendami, kot sta Buddy Guy in Robben Ford.