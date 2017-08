V okolici Ormoža in Podlehnika več voznikov brez veljavnih vozniških dovoljenj

Ormož, 23. avgusta - Policisti mariborske policijske uprave so v torek v okolici Podlehnika in Ormoža obravnavali kar nekaj voznikov, ki so se na pot podali brez veljavnih vozniških dovoljenj. Zgodili sta se tudi dve prometni nesreči, huje se je poškodoval voznik neregistriranega motornega kolesa, ki je v okolici Ormoža trčil v osebno vozilo 27-letne voznice.