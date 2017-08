Fabčič v mali finale SP

Račice, 23. avgusta - Kajakaši na mirnih vodah so danes pričeli svetovno prvenstvo, ki je vrhunec sezone in hkrati zadnja preizkušnja poolimpijske sezone. Kot prvi je na umetni progi v Račicah nastopil parakajakaš Dejan Fabčič, ki je po tretjem mestu v kvalifikacijah in četrtem mestu v polfinalu napredoval v četrtkov mali finale na 200 metrov.