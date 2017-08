Na Visokem praznovanje stoletnice Tavčarjevega Cvetja v jeseni

Poljane nad Škofjo Loko, 24. avgusta - Občina Gorenja vas - Poljane in Loški muzej pripravljata sklop prireditev, posvečen stoletnici povesti Ivana Tavčarja Cvetje v jeseni. Na Visoški domačiji se bodo do ponedeljka zvrstili predstavitev povesti v poljanskem narečju, odprtje knjižnice, teniškega igrišča na travi in pohodne poti ter odkritje novega pisateljevega kipa.